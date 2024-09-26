نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لنهائي السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الأهلي، المقررة غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، السعودية.

خلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي فريق الزمالك الزي الأسود بالكامل، بما في ذلك القميص والشورت، بينما سيرتدي حارس المرمى الألوان الصفراء والسوداء، أما فريق الأهلي فسيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض، في حين سيكون زي حارس مرمى الأهلي باللون الأخضر الفاتح.

كما تم مناقشة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة، وتحديد مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب، وأكد المجتمعون أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

مثل الزمالك في الاجتماع كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بالإضافة إلى عبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، إلى جانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.