نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد شوبير يعلق بسخرية على تحقيق الزمالك في واقعة تسريب المران قبل السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن رأيه بخصوص قرار حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسعودية، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بعد تسريب تدريبات الفريق قبل مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي.

شوبير يعلق على واقعة تسريب مران الزمالك

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الأهلي غدًا الجمعة على ملعب المملكة آرينا في السعودية ضمن منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

وفي تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قال شوبير: "تحقيق في إيه، إيه اللي تم تصويره والله الموضوع بسيط جدًا، الزمالك كان ممكن يقفل التمرين وخلاص".

وأضاف: "لما أروح النادي الأهلي حتى لو عشان أتمشى، ما بقدرش أدخل التمرين، كولر بيقفل التمرين قبلها بساعة".

وأكمل: "في رمضان الماضي، حاولت أدخل النادي للتمشي، ولكن تم منعي لأن كان هناك مران للمستبعدين، حتى مع أن المدرب المساعد هو اللي كان يقود المران مش كولر".

واختتم شوبير كلامه بتعجب: "بيقولوا إن عضو من إدارة الزمالك هو اللي صور وسرب التمرين، ياسلام، هل الـ15 ثانية التي تم تصويرها عملت إيه".