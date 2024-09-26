نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يختار تشكيل الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل العد التنازلي لإقامة مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك والتي تجمعهم في منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

ويخوض الأهلي مباراته بطلا لدوري أبطال إفريقيا والذي حسمه على حساب الترجي بهدف سجله رامي ربيعة ليضمن المارد الأحمر اللقب الثاني عشر في تاريخه.

وعلى الجانب الاخر يدخل الزمالك المباراة بصفته صاحب لقب كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية"، بعد التفوق على نهضة بركان بهدف نظيف سجله أحمد حمدي في مباراة الإياب والخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف.

ويبحث الأهلي عن لقبه التاسع بينما يبحث الزمالك عن لقبه الخامس في التاريخ.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وتقام المباراة الجمعة المقبلة الموافق السابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة السوبر الأفريقي

ويستقبل ملعب المملكة أرينا والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناءً على المساحة، وثاني أكبر ملعب مغطى من ناحية المدرجات.

تشكيل الأهلي المتوقع في السوبر الأفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلى.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

تنقل مباراة بي ان سبورتس المباراة بتعليق عصام الشوالي على القناة المفتوحة والتي جاء ترددها كالاتي:-

القمر: نايل سات

التردد: 11566 أفقي

الترميز ومعامل الخطأ: 27500 – 3/4

كما تنقل أيضا عبر مجموعة قنوات أم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي فارس عوض ومدحت شلبي.