كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك والتي تجمعهم في منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

ويخوض الأهلي مباراته بطلا لدوري أبطال إفريقيا والذي حسمه على حساب الترجي بهدف سجله رامي ربيعة ليضمن المارد الأحمر اللقب الثاني عشر في تاريخه.

وعلى الجانب الاخر يدخل الزمالك المباراة بصفته صاحب لقب كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية"، بعد التفوق على نهضة بركان بهدف نظيف سجله أحمد حمدي في مباراة الإياب والخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وتقام المباراة الجمعة المقبلة الموافق السابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة السوبر الأفريقي

ويستقبل ملعب المملكة أرينا والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناءً على المساحة، وثاني أكبر ملعب مغطى من ناحية المدرجات.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

تنقل مباراة بي ان سبورتس المباراة على القناة المفتوحة والتي جاء ترددها كالاتي:-

القمر: نايل سات

التردد: 11566 أفقي

الترميز ومعامل الخطأ: 27500 – 3/4

كما تنقل أيضا عبر مجموعة قنوات أم بي سي مصر