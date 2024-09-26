نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام القادسية في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق القادسية يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والقادسية

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والقادسية مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الأهلي والقادسية

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الراقي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر لقاء بينما يأتي القادسية في المركز السادس برصيد 7 نقاط حيث انتصر مرتين وتعادل مرة وهزم بلقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.