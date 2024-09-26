نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام القادسية في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق القادسية يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الأهلي والقادسية
وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والقادسية مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب الأهلي والقادسية
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الراقي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر لقاء بينما يأتي القادسية في المركز السادس برصيد 7 نقاط حيث انتصر مرتين وتعادل مرة وهزم بلقاء.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.