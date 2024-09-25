انت الأن تتابع خبر كولر يحذر لاعبيه قبل السوبر الإفريقي.. والملايين على موعد مع القمة على القنوات المفتوحة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على أعتاب المواجهة النارية التي تجمع الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وجه المدير الفني السويسري مارسيل كولر تحذيراً صارماً لثنائي فريقه محمود كهربا وإمام عاشور، حيث تمثل تلك المباراة اهمية كبيرة للجماهير الاهلاوية، وهي بطولة تجمع قطبي الكرة المصرية، والمتنافسن التقليديين، وتعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريق الأحمر، وبخاصة أنها تأتي بعد انتاصرات الأهلي الأفريقية واستعداده لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

كولر يحذر ثنائي الأهلي قبل السوبر الإفريقي

يخشى كولر من أن تؤدي العصبية الزائدة أو الرغبة في حسم المباراة مبكرًا إلى حصول أحد اللاعبين على بطاقة صفراء أو حمراء، مما بالبطع سوف يربك حسابات الفريق ويضعفه في مواجهة الخصم اللدود، ولهذا السبب، شدد كولر على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز طوال أحداث المباراة، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، وبخاصة للاعبين الأشد استثارة محمود كهربا وإمام عاشور، كي لا يُشهر حكم المباراة البطاقات.

حيث يعتبر كهربا وعاشور من أهم العناصر في تشكيلة الأهلي، حيث يعتمد عليهما كولر بشكل كبير في صناعة اللعب وبناء الهجمات، وبالتالي، فإن غياب أحدهما عن المباراة للإيقاف بسبب البطاقة الحمراء سيكون خسارة فادحة للفريق، وسوف يقلل من قدرات الأحمر الهجومية.

كم مرة حصل الأهلي على السوبر الأفريقي؟

حصل الأهلي على بطولة السوبر الافريقي 8 مرات بينما استطاع الزمالك الفوز بها 4 مرات، وحقق البطولة فريق تي بي مازيمبي لقب كاس السوبر الأفريقي 3 مرات

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة بطولة السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الموافق يوم الجمعة القادمة، على ملعب الملكة آرينا في تمام الساعة 9:00 مساءً، وسوف يتم بث المباراة على أكثر من قناة، لإتاحة الفرصة أمام ملايين المتابعين في الوطن العربي والأفريقي لمشاهدتها مجانا على القنوات الآتية:

قناة ام بي سي 2 والتي تنقل المباراة مباشر على شاشتها بأعلى جودة مع المعلق مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

أيضا قناة بي إن سبورت تنقل المباراة بتعليق عصام الشوالي.

أما قناة أبوظبي الرياضية فسوف تقوم بإذاعة مباراة الأهلي والزمالك لم يتحدد المعلق بعد.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي