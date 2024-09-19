نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي الشاب على رادار الاتحاد السكندري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري عن بدء مفاوضات مع مهاجم النادي الأهلي الشاب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أتم النادي التعاقد مع الثنائي محمود متولي ومحمد مغربي.

وأشار المصدر خلال تصريحات صحفية، إلى أن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، يجري اتصالات مكثفة مع إدارة الأهلي للتفاوض حول التعاقد مع المهاجم الشاب محمد زعلوك، الذي أنهى إعارته مع مودرن سبورت.

وجاء إنهاء إعارة اللاعب بناءً على طلب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، الذي يسعى لتعزيز خط الهجوم بعد التعاقد مع عدة لاعبين في هذا المركز.

وأضاف المصدر أن بابا فاسيليو، المدير الفني للاتحاد، يرغب في تعزيز مركز رأس الحربة بعد انتقال المهاجم الأنجولي مابولولو إلى أهلي طرابلس الليبي مقابل مليون و200 ألف دولار.

ومن المتوقع أن يتم حسم مصير اللاعب بناءً على قرار مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي.