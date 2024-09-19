” فرصتك وصلت ” رابط التسجيل في نادي النصر السعودي لـ الناشئين 2024 الشروط والمستندات المطلوبة

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رياض - احمد صلاح - من المعروف أن نادي النصر السعودي يعتبر من أحد أهم الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي بأكمله، لأنه يتميز بتاريخ ملئ بالإنجازات والبطولات على مر السنين، ويبحث الكثير من الأشخاص خصوصا الذين يفضلون الرياضة في المملكة العربية السعودية الإنضمام إلى ذلك النادي العريق حيث يحلم الكثير بالانضمام إليه سواء كانوا هواة أو محترفين أو ناشئين، لذلك سوف نتعرف معا عن طريقة التسجيل في الرابط الخاص بذلك النادي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نادي النصر السعودي 2024

سوف نقوم بتوفير لكم المستندات المطلوبة للتسجيل في نادي النصر السعودي وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

يجب دفع الرسوم المتعلقة بالتسجيل وتصل قيمة تلك الرسوم إلى 500 ريال سعودي.

يجب عليكم الانتظار حتى يتم إرسال إشعار لكم يؤكد أن تمت عملية التسجيل بنجاح.

عليكم الحضور في مقر النادي في الموعد الذي تم إرساله إليكم.

شروط التسجيل في فريق الناشئين بنادي النصر السعودي 2024

يمكنكم التسجيل في فريق الناشئين بنادي النصر السعودي إذا كنتم متوافقين مع الشروط التي سوف نقوم بتوفيرها لكم وهي:

يجب أن يكون لديكم موهبة لعب كرة القدم وتمتلكون حماس كبير للرياضة.

يجب عليكم أن تكونوا تمتلكون الكثير من المهارات والقدرات الكروية.

عليكم أن تكونوا من مواليد عام 2005 حتى 2011.

يجب أن تكونوا حاملين الجنسية الجزائرية ومقيمين في المملكة العربية.

رابط التسجيل في نادي النصر السعودي للناشئين 2024

تستطيعوا التسجيل في نادي النصر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي: