جامعة القاهرة تنعى ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث اتوبيس طلاب جامعة الجلالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:36 صباحاً - رئيس جامعة القاهرة يعزى رئيسى مجلس أمناء وجامعة الجلالة فى وفاة عدد من الطلاب إثر حادث السير الأليم

ببالغ الحزن والأسى، يتقدم د. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص العزاء والمواساة إلى د. عادل العدوى رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ود. محمد الشناوى رئيس الجامعة، فى وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة، إثر حادث أليم وقع مساء اليوم للحافلة التى كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي وأدى إلى وفاة عدد منهم.

ويعرب د. محمد سامى عبد الصادق عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل، إن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وان يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.