انت الأن تتابع خبر التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بدوري الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، و سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق انتر ميلان عن التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمعهما على ملعب “الاتحاد” في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، جافارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافيو، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي: