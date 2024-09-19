نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي اتحاد جدة في مشوار بطولة دوري روشن لهذه النسخة 2024-2025.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، لحساب منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال المقبلة أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي

وتقام مواجهة الهلال مع الاتحاد مساء السبت القادم، الموافق الواحد والعشرون من سبتمبر الجاري لحساب منافسات دوري روشن.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والاتحاد عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

وتنقل مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري روشن عبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية، باعتبارها المالك الوحيد لمباريات البطولة.

