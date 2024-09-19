نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر كان كبيرا أمام السيتي.. ماركا: برشلونة اليوم أمام موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 19- 9- 2024:

عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم الخميس

لاجازيتا ديلو سبورت:

وداعًا سكيلاتشي 1964-2024

السيتي 0-0 انتر

الانتر كان كبيرا

بولونيا يتعادل واليوم اتالانتا امام الامتحان

فونسيكا سيلعب على كل شيء في الديربي

وداعًا دي روسي اهلًا بيوريتش

كورييري ديلو سبورت:

روما تحترق

بعد اقالة مورينيو وتعيين دي روسي ها هو الاخير يغادر ويوريتش يأتي

وداعًا ايها الهداف، عينك علينا من السماء

الانتر ممتاز: تصفيق حار من بيب

ماركا:

ايليا توبوريا " هدفي هو الهام الناس "

باريس يتفوق على جيرونا

برشلونة اليوم امام موناكو

لو نورمان " لدينا الايمان الكبير والارداة "



