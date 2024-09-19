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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر كان كبيرا أمام السيتي.. ماركا: برشلونة اليوم أمام موناكو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 19- 9- 2024:
عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم الخميس
لاجازيتا ديلو سبورت:
وداعًا سكيلاتشي 1964-2024
السيتي 0-0 انتر
الانتر كان كبيرا
بولونيا يتعادل واليوم اتالانتا امام الامتحان
فونسيكا سيلعب على كل شيء في الديربي
وداعًا دي روسي اهلًا بيوريتش
كورييري ديلو سبورت:
روما تحترق
بعد اقالة مورينيو وتعيين دي روسي ها هو الاخير يغادر ويوريتش يأتي
وداعًا ايها الهداف، عينك علينا من السماء
الانتر ممتاز: تصفيق حار من بيب
ماركا:
ايليا توبوريا " هدفي هو الهام الناس "
باريس يتفوق على جيرونا
برشلونة اليوم امام موناكو
لو نورمان " لدينا الايمان الكبير والارداة "