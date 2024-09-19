الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر كان كبيرا أمام السيتي.. ماركا: برشلونة اليوم أمام موناكو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر كان كبيرا أمام السيتي.. ماركا: برشلونة اليوم أمام موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 19- 9- 2024:

عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم الخميس

 لاجازيتا ديلو سبورت: 

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وداعًا سكيلاتشي 1964-2024
السيتي 0-0 انتر
الانتر كان كبيرا
بولونيا يتعادل واليوم اتالانتا امام الامتحان
فونسيكا سيلعب على كل شيء في الديربي
وداعًا دي روسي اهلًا بيوريتش

 

 كورييري ديلو سبورت: 

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روما تحترق
بعد اقالة مورينيو وتعيين دي روسي ها هو الاخير يغادر ويوريتش يأتي
وداعًا ايها الهداف، عينك علينا من السماء
الانتر ممتاز: تصفيق حار من بيب

ماركا:

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 ايليا توبوريا " هدفي هو الهام الناس "
باريس يتفوق على جيرونا
برشلونة اليوم امام موناكو
لو نورمان " لدينا الايمان الكبير والارداة "


 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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