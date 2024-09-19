نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثالث إفريقيا.. مركز مصر في تصنيف فيفا لـ شهر سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن تصنيف المنتخبات لشهر سبتمبر، والذي أتى بعد انتهاء مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

منتخب مصر في التصفيات

يلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.

حقق منتخب مصر انتصارًا على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

كما تمكن من الفوز على بوتسوانا برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

ارتقى منتخب مصر إلى المركز الثالث في تصنيف فيفا لإفريقيا، متقدمًا خمس مراتب ليحتل المركز 31 عالميًا بعد أن كان في المركز 36 في التصنيف السابق.

ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا لشهر سبتمبر 2024