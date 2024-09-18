نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سالي منصور تتحدث لأول مرة عن أزمتها مع الأهلي وسبب عدم إتمام التعاقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت سالي منصور لاعبة نادي الشعلة السعودي عن رحيلها عن صفوف النادي الأهلي رغم الإعلان عن التعاقد منذ أسابيع.

أول تصريح من سالي منصور بعد أزمتها

وقالت سالي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "انا ألعب كرة القدم منذ سنوات، احترفت في رومانيا ولعبت لعدد من الأندية العربية والأوروبية، ولا يليق أن يقول مسؤول بالأهلي أني لا أعرف شيء عن الاحتراف".

وتابعت "تنازلت عن بعض الشروط من أجل اسم النادي الأهلي، اتفقت مع مروان النايب عضو لجنة التعاقدات في الأهلي عن بعض البنود وكان العقد فارغًا والاتفاق كان شفهيًا".

وأضافت "تم وعدي بأن أكون قائدة للفريق وسيتم تصويري وحدي في إعلان التعاقد مع الأهلي بجانب بعض البنود الأخرى ولكن هذا لم يتم تنفيذه".

وواصلت "يوم التصوير وجدت لاعبة أخرى تشاركني، بجانب أنني علمت بأن عدد من اللاعبات تم وعدهن بشارة القيادة، شادي محمد قابلته لأول مرة في هذا اليوم وقال لي نصًا "أنا الكل في الكل واللي بتفق عليه هو إلى بيتنفذ".

وتابعت "لم أشعر بالتقدير من جانب مسؤولي الأهلي، أو عمل شيء خاص بي يناسب تاريخي، لقد تنازلت عن أموال كثيرة كنت سأحصل عليها في السعودية من أجل الانضمام للأهلي".

وأردفت "طلبت أن احصل على سكن خاص بي لأنني من المنصورة، وبعد اكتشافي عدم تحقيق بعض البنود طلبت عدم الإعلان عن الصفقة وأبلغتهم بعدم وجودي في التدريبات".

واختتمت اللاعبة تصريحاتها "لم أحصل على جنيه واحد من النادي الأهلي".