نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يعادل رقم روني التاريخي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادل هاري كين، نجم بايرن ميونخ، الرقم القياسي الذي سجله واين روني كأكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وقد تمكن كين من تسجيل الهدف الأول لصالح البافاري في مرمى دينامو زغرب الكرواتي ضمن دوري أبطال أوروبا.

بفضل هذا الإنجاز، يواصل هاري كين تعزيز مكانته كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

هذا الهدف لم يكن فقط علامة فارقة في مسيرته الشخصية، بل ساهم أيضًا في دعم مساعي بايرن ميونخ لتحقيق النجاح في المسابقات القارية، مما يزيد من حماسة الجماهير والتوقعات حول مستقبل الفريق.