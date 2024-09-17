نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور: الأهلي يُجهز احتجاج رسمي على حكام السوبر بعد "تسريبات" الكاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات النادي الأهلي بعد خروج أخبار في الصحف المغربية اليوم بأسماء طاقم تحكيم السوبر الافريقي. الغندور: الأهلي يُجهز احتجاج رسمي على حكام السوبر بعد "تسريبات" الكاف وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الصحف المغربية أكدت تعيين الحكم معتز ابراهيم حكم ساحه والجنوب الافريقي توم ابو نجيل علي تقنية حكم الفيديو، لمباراة الأهلي والزمالك ". وأختتم:" الأهلي معترض على الحكمين وسيتم تقديم اعتراض بشكل رسمي في حال تأكدت تلك الأخبار والإعلان بشكل رسمي من الكاف".