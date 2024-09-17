الرياضة

الغندور: الأهلي يُجهز احتجاج رسمي على حكام السوبر بعد "تسريبات" الكاف

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات النادي الأهلي بعد خروج أخبار في الصحف المغربية اليوم بأسماء طاقم تحكيم السوبر الافريقي.

الغندور: الأهلي يُجهز احتجاج رسمي على حكام السوبر بعد "تسريبات" الكاف

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الصحف المغربية أكدت تعيين الحكم معتز ابراهيم حكم ساحه والجنوب الافريقي توم ابو نجيل علي تقنية حكم الفيديو، لمباراة الأهلي والزمالك ".

وأختتم:" الأهلي معترض على الحكمين وسيتم تقديم اعتراض بشكل رسمي في حال تأكدت تلك الأخبار والإعلان بشكل رسمي من الكاف".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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