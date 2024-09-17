نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي زد خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي قراره بشأن الصفقة الخامسة للفريق الأول لكرة القدم، حيث كان مصطفى «زيكو»، لاعب نادي زد، من أبرز الخيارات لتعزيز مركز الجناح بعد انتقال أحمد عبدالقادر إلى الدوري القطري.

وفي الوقت ذاته، كان محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، ضمن اهتمامات الأهلي بترشيح من لجنة تخطيط الكرة. لكن، بعد حصول النادي على موافقة «زيكو» للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية، قرر المدرب السويسري مارسيل كولر عدم التعاقد معه.

وقال مصدر من داخل النادي خلال تصريحات صحفية، أن كولر قرر إغلاق ملف الصفقات المحلية هذا الصيف والتركيز فقط على ضم مهاجم أجنبي. لذلك، تم إيقاف المفاوضات مع نادي زد بشأن زيكو ومحمد إسماعيل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع أربع صفقات جديدة، شملت استعارة يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، واستعارة يحيى عطية الله من الدوري الروسي لموسم واحد.

كما أتم التوقيع مع المغربي أشرف داري قادمًا من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى التعاقد مع عمر الساعي، لاعب النادي الإسماعيلي، لمدة خمس سنوات.