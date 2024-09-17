الرياضة

عاجل.. لاعب الأهلي يتمسك بالرحيل عن الفريق هذا الصيف

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي محمد فاروق، أن كريم الدبيس ظهير النادي الأهلي جدد رغبته بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد كريم الدبيس خارج حسابات السويسري مارسيل كولر من الموسم الماضي، حيث لا يشارك اللاعب مع الفريق الا في فترات قليلة بالمباريات.

كريم الدبيس يريد الرحيل عن الأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: كريم الدبيس طلب من مسؤولي النادي الأهلي الموافقة على أي من العروض التي تلقاها خاصة من الدوري البرتغالي والاماراتي.

وأضاف: كريم الدبيس يرغب في الحصول على فرصة المشاركة وهو ما يدفعه لطلب الرحيل بشكل متكرر خاصة أنه لم يشارك مع فريق الأهلي رغم إصابة علي معلول في الموسم الماضي.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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