الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السوبر الإفريقي بسبب هذا المركز

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز أزمة جديدة، قبل مواجهة السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الأهلي، يوم 27 سبتمبر الجاري؛ في إطار منافسات بطولة السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية.

أزمة جديدة تواجه الزمالك بسبب فتوح

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على قناة ON sports fm،:" نادي الزمالك يواجه أزمة جديدة في مركز الظهير الأيسر قبل مباراة السوبر الإفريقي "

وأضاف:" الأزمة تكمن في غياب أحمد فتوح عن قائمة نادي الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى استبعاد بنتايك صفقة الفارس الأبيض الجديدة".

واختتم:" من المتوقع أن يعتمد جوميز على محمد حمدي لاعب فريق الزمالك الجديد القادم من نادي إنبي، في مباراة السوبر الإفريقي، حيث يمتلك مقومات هائلة".

