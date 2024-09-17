سيراميكا كليوباترا يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - طلبت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بات بعيدا عن المشاركة في المباريات.

سيراميكا كليوباترا يطلب التعاقد مع كريم الدبيس

وأكد الإعلامي أحمد شوبير؛ عبر برنامجه الإذاعي على قناة ON sports fm":" سيراميكا كليوباترا طلب التعاقد مع كريم الدبيس من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف شوبير:" نادي سيراميكا ينتظر رد النادي الأهلي حول إمكانية ضم كريم الدبيس على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق ".

واستكمل:" نادي سيراميكا كليوباترا كذلك دخل في سباق مع الاتحاد السكندري، لضم محمد عبد الله نجم الأهلي الشاب، على سبيل الإعارة، ولكن حتى الآن لم يتم حسم موقف اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء ".

