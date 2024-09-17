نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارنسلي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي نادي مانشستر يونايتد مع نظيره فريق بارنسلي اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من سبتمبر الحالي بستاد اولد ترافورد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بقيادة الهولندي اريك تين هاج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارنسلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستريونايتد وبارنسلي مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستريونايتد وبارنسلي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.