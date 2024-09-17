نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء عدد مميز من المباريات الهامة والمختلفة التي تجمع بين الأندية ويأتي على رأس هذه البطولات بطولة دوري أبطال أوروبا التي يسدل عنها الستار بحلتها الجديدة وفي مشاركة عدد كبير من الأندية.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لهذه المباريات المهمة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

الوحدات الأردني X سباهان اصفهان الإيراني – الساعة 7 مساء

استقلال دوشنبه الطاجيكستاني X الشارقة الإماراتي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

شاندونج تايشان الصيني X سنترل كوست مارينرز الأسترالي – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports AFC 1 HD

جوانجو إف سي الكوري الجنوبي X يوكوهاما الياباني – الساعة 1 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC HD

بوريرام يونايتد التايلاند X فيسيل كوبي الياباني – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC 2 HD

شنغهاي شنهوا الصيني X بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي – الساعة 3 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC 3 HD

باختاكور الأوزبكستاني X الوصل الإماراتي – الساعة 5 مساء على قناةbeIN Sports AFC 1 HD

الريان القطرى X الهلال السعودي – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يوفنتوس X آيندهوفن – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يونج بويز X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ X دينامو زغرب – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X شتوتجارت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ميلان X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سبورتنج لشبونة X ليل – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كوبا سود اميريكانا

فورتاليزا X كورينثيانز – الساعة 3:30 صباحا

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

كولو كولو X ريفر بليت – الساعة 3:30 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X ريال سوسييداد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

إيفرتون ضد ساوثهامتون – الساعة 9:45 مساء

كوينز بارك رينجرز ضد كريستال بالاس- الساعة 9:45 مساء

مانشستر يونايتد ضد بارنسلي – الساعة 10 مساء

