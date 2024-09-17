محمود متولي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انضمامه للاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود متولي لاعب الاتحاد السكندري، أن المفاوضات مع محمد مصيلحي رئيس النادي كانت مريحة ولم تستغرق وقتًا طويلًا، وأن شرف كبير له اللعب مع زعيم الثغر.

وتعاقد نادي الاتحاد السكندري مع محمود متولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الماضي.

تصريحات محمود متولي

وقال محمود متولي مدافع فريق الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: "أشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم لي في السنوات الماضية، وأتمنى أن يستمر النادي في تحقيق البطولات.

وأضاف: المفاوضات مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد كانت مريحة، وتعاملت معه كوالد وليس كرئيس نادي، وهو كان يريد ان يلبي طلباتي.

واختتم: سأكون أمام تحدي جديد مع الاتحاد السكندري، وانتظر دعم جماهير زعيم الثغر في الفترة القادمة.