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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة النجم التونسي علي معلول للمشاركة رفقة الأهلي بعد إصابته الأخيرة.

موعد عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي

وأضح المصدر، أن علي معلول لاعب الفريق، يواصل حاليًا المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وأضاف المصدر: "من المقرر أن يبدأ معلول المرحلة الثالثة من برنامجه العلاجي بعد أسبوعين، والتي ستشمل تدريبات تأهيلية مكثفة. وستتضح الرؤية بشكل أكبر بشأن موعد عودته إلى الملاعب بناءً على تطور حالته الصحية خلال هذه الفترة".

وتعمل إدارة الأهلي على دعم معلول بكافة الوسائل الممكنة لتسريع عودته إلى الملاعب، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على خبرته ومهاراته.

كما يأمل الجهاز الفني أن يكون جاهزًا لمباريات الفريق في المراحل المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، لما يمثله من قوة كبيرة في الجبهة اليسرى للفريق.

