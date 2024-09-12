نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد عبدالمنعم يوضح سبب اختياره الانتقال إلى نيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المصري محمد عبد المنعم عن سعادته بالتحاقه بنادي نيس الفرنسي، مشيرًا إلى أن الأجواء تختلف بين مصر وفرنسا، موضحا أنه تلقى الترحيب من زملائه ومدربه ورئيس النادي كل ذلك ساعده على التكيف سريعا مع البيئة الجديدة.

عبدالمنعم: اختارت الانتقال إلى نيس بعد حديثي مع المدرب

كما كشف عبد المنعم خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإعلام أنه اختار الانتقال إلى نيس بعد حديثه مع المدرب عبر الهاتف، حيث عبّر عن اقتناعه بمهاراته كلاعب، وأعرب عن طموح نيس في المنافسة على البطولات التي يشارك فيها.

وتحدث عبد المنعم قائلا:" كنت ألعب في أكبر الأندية في إفريقيا والوطن العربي، وقد حصلت على بطولات كبيرة مع الأهلي".

واضاف:" لدي علاقة ممتازة مع الجماهير في مصر، ولذلك فإنهم يتفاعلون معي بشكل كبير".

وواصل حديثه: "كان لدي ثقة وطموح للعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، وقد تم الأمر بشكل جيد بانضمامي إلى نيس".

وأعرب: "أنا معتاد على الضغوطات ووجود الجماهير بكثرة في المدرجات منذ صغري، بدأت تعلم اللغة الفرنسية منذ اليوم الأول لي في نيس من خلال دورة يومية هنا، وسأتمكن منها بالتأكيد في الفترة المقبلة."

وأشار: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي نيس، ولدي طموح أن أجعل الفريق يتنافس في جميع البطولات هذا الموسم، الجميع هنا قدّم لي الدعم لمساعدتي في التأقلم بسرعة."

واختتم: "حصلت على الثقة بعدما خضت مباراتي الأولى وحققنا الفوز رغم النقص في الفريق.. لدي طموح في المنافسة مع نيس وأنا واثق بأنني سأبذل قصارى جهدي".