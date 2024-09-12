نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسعى لتدعيم خط الدفاع خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى تدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع إدارة نادي إنبي خلال الساعات القليلة الماضية لبحث إمكانية ضم المدافع أحمد كالوشا من صفوف الفريق البترولي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز دفاع الفريق الأبيض للموسم المقبل.

وذكر مصدر داخل نادي إنبي أن المفاوضات توقفت مؤقتًا بسبب الاختلاف على المقابل المادي المطلوب لإعارة اللاعب، ولكن قد تشهد الصفقة تطورات إذا وافق الزمالك على الشروط المالية التي طلبها النادي البترولي.

في الوقت نفسه، عرض بعض وكلاء اللاعبين على إدارة الزمالك أسماء مدافعين آخرين للتعاقد مع أحدهم، ومن بين المرشحين يأتي محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي،

بالإضافة إلى خالد صبحي، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، الذي نال ترشيحًا بعد انضمامه مؤخرًا إلى صفوف المنتخب الوطني.