نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رقم قميص أشرف داري مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي استعداداته لمباراة جورماهيا الكيني والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الأهلي مشاركة صفقاته الثلاث في البطولة والذي يأتي على رأسها أشرف دراي مدافع الفريق الجديد.

رقم قميص أشرف داري

ويرتدي المدافع المغربي القميص رقم 15 والذي ظهر به أثناء المشاركة في تدريبات الفريق.

وتعاقد الأهلي مع 3 صفقات حتى الان وهم يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل، أشرف داري مدافع بريست الفرنسي، وأخيرًا ييحيي عطية الله.

ويفتتح الأهلي مواجهاته في الموسم الجديد أمام جورماهيا الكيني، ليواجه فيما بعد نظيره الزمالك في السوبر الافريقي والذي يقام في السابع والعشرون من شهر سبتمبر.