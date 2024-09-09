الرياضة

شركة الأهلي للانتاج الإعلامي تتفاوض مع شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الإعلامي أحمد شوبير قريب من التواجد في قناة الأهلي بشكلها الجديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شركة الأهلي للانتاج للإعلامي تتفاوض مع شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على القناة عقب عودتها مرة أخرى".

وأضاف أمير هشام: "هناك مقترح داخل قناة الأهلي لعودة القناة مرة أخرى للعمل ليلة مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي، أو أكتوبر المقبل"

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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