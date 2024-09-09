نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: مقترحاتي تم رفضها والفارق بين الدوري المصري والبطولات الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات، أن المسؤولين عن الكرة يفهمون كل شيء وأنه ليس صاحب القرار.



وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أنا لست صاحب القرار وكل شيء بيتم تنفيذه بيعرض أولًا على مجلس ادارة اتحاد الكرة أو الرابطة، بقدم المقترح واقول أن هناك حلولا أفضل".



وأضاف: "انا مع مبدأ فتح القائمة لـ 35 لاعب مع 5 لاعبين تحت السن واقترحته بناءً عن اقتناع مني، لكن الاقتراح تم رفضه وقيل أن الأندية الكبيرة هي التي ستحصل على اللاعبين المميزين وباقي الأندية لا".



وتابع: "اقترحت فتح القوائم هذا الموسم والموسم الماضي وكان سيجعل المسافة بين المؤجلات، ولكن المقترح تم رفضه".



وأوضح: "لعبنا 4 شهور ونصف فقط من 11 شهرا اتلعب فيها الدوري، وأي دوري في العالم يكون مدته 10 شهور، من شهر 8 لأول 5 أو 6".



وأشار: "هناك فرق بين البطولات الاوروبية والدوري المصري، بطل اوروبا يلعب في كأس العالم للأندية من نصف النهائي ونهائي البطولة، عكس الأهلي يشارك من أول دور".



وأتم: "السوبرليج اترفض، لكن تم الموافقة عليه بإفريقيا من أجل الأموال، ولا أحد يتحدث عن هذه الأمور أثناء المقارنة".