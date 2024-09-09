عامر حسين: لا أعلم موقفي من الاستمرار أو الرحيل.. وطُلب مني تقديم تصور عن الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة انحاد الكرة، أنه لا يعلم موقفه من الاستمرار أو الرحيل بالفترة المقبلة..

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يتم ابلاغي بأنني لن يكون لي دور في ادارة اتحاد الكرة الفترة المقبلة أو الاستمرار".

وأضاف: "حتى في عز أزمة الزمالك قبل مباراة الأهلي لم يتم ابلاغي من أي مسؤول بالرحيل بنهاية الموسم".

وأشار: "لم يتحدث معي أي مسؤول في هذه الفترة، ولا أعلم موقفي في الموسم القادم، رابطة الأندية من تختار قبل بداية كل موسم".

وتابع: "أوقفت التوقيع على الخطابات من أجل منح رسالة للجميع أن هناك لجنة تدير كرة القدم وليس عامر حسين فقط مثلما يتردد".

وأتم: "طُلب مني في نهاية الموسم تقديم تصور عن الموسم القادم".