الرياضة

عامر حسين يكشف موقف اتحاد الكرة من مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، الأهلي لن يشارك في بطولة كأس مصر في النسخة المقبلة.

وأكد عامر حسين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: ان اتحاد الكرة لم يعلن عن عدم مشاركة كأس مصر النسخة المقبلة، لان اللائحة واضحة، مثلما لم نعلن عندما انسحب الزمالك من بطولة السوبر".

واضاف: "فكرة الكارت الذهبي في كأس السوبر، جت الفكرة مع الشركة الراعية إنه يدخل نادي جماهيري يضمن بيه اكبر عدد من الاندية الجماهيرية في البطولة".

واختتم تصريحاته: "بطل الدوري مع بطل الرابطة، وبطل الكأس سيواجه صاحب الكارت الذهبي، وستكون هناك مباراة ثالث ورابع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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