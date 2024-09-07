نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد حجازي يشكف الحقيقة ويوجه رسالة غاضبة بعد مغادرته معسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، بالرد على الشائعات المتعلقة باعتذاره عن عدم المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، وكذلك أوضح حقيقة المشادة التي وقعت مع المدرب حسام حسن.

أحمد حجازي يشكف حقيقة مغادرته معسكر منتخب مصر

وأشار حجازي في بيان عبر حسابه على "إنستجرام" إلى أنه لم يعتذر عن معسكر المنتخب، موضحًا: "تم استبعادي من قبل المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم. وللتوضيح، لم أعتذر عن عدم المشاركة في مباراة أمس كما يُشاع."

وتحدث حجازي عن الواقعة التي حدثت في المعسكر: "المشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني، وقد حدث ذلك أمام الجميع. وعلى مدار 13 عامًا في المنتخب ولعب أكثر من 100 مباراة دولية، لم يصدر مني أي تصرف سلبي، ومصلحة المنتخب دائمًا كانت الأهم بالنسبة لي. وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني."

أحمد حجازي

مباراة مصر ضد بوتسوانا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. يُذكر أن حجازي قد قرر مغادرة معسكر المنتخب لظروف خاصة، وتفهم الجهاز الفني هذا القرار.