نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بوروسيا مونشجلادباخ لـ "دوت الخليج الرياضي": لم نتلق أي اتصالات من الأهلي لضم مصطفى أشرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد نادي بوروسيا مونشجلادباخ الألماني على أنباء طلب النادي الأهلي المصري التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بوروسيا مونشجلادباخ يكشف إمكانية ضم مصطفى أشرف

وتكرر سيناريو ارتباط اسم مصطفى أشرف بالانتقال إلى النادي الأهلي في العديد من المناسبات السابقة، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع ناديه الألماني في صيف 2025.

وقال ميركو ساندمولر المدير التنفيذي لشباب بوروسيا مونشنجلادباخ في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " ردًا على طلب الأهلي التعاقد مع مصطفى أشرف: " لا يوجد أي استفسار من مصر بشأن التعاقد مع مصطفى أشرف، لم نتلق أي اتصالات حاليًا".

وأضاف ساندمولر: " إذا وصل عرض مناسب للاعب من أي جهة سواء من مصر أو أوروبا سوف نناقش الأمر، وسنختار الأفضل بالنسبة لنا".

وبسؤاله عن إمكانية تمديد عقد اللاعب في الفترة القادمة قال: " لم يتم اتخاذ أي قرار حاليًا حول إمكانية تمديد عقده ولذلك تظل كافة المقترحات مفتوحة".