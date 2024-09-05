عاجل.. رحاب أحمد تتوج بذهبية بارالمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال

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أحمد جودة - القاهرة - حصدت البطلة المصرية رحاب أحمد، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد باريس 2024”.

رحاب أحمد تضيف الذهبية الثانية لمصر في بارالمبياد باريس

تُوجت رحاب أحمد، بذهبية بارالمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال بعد رفعها لمحاولتين ناجحتين بأوزان 117 و121 وفشلت في رفع 122 كجم.

وحققت رحاب أحمد، الميدالية البارالمبية الثالثة لها في تاريخها والثانية لمصر في باريس.

وكانت رحاب أحمد قد حصدت الميدالية الفضية في رفع الأثقال، مرتين، في بارالمبياد ريو 2012 وطوكيو 2016.

وتعتبر رحاب أحمد، هي صاحبة الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال بعدما رفعت سابقًا 135 كجم.

يشار إلى إن بطل رفع الأثقال محمد المنياوي، قد توج باللميدالية الذهبية الأولى لمصر، في وزن 59 كجم.