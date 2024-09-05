نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة قوية أمام تشيلي، الجمعة المقبل على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة السابعة من

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ليونيل ميسي يغيب عن مباراة تشيلي

ويسعى بطل العالم وكوبا أمريكا لتحقيق الفوز من أجل التقدم نحو تأمين تذكرة التأهل للمونديال، مع استمرار غياب القائد ليونيل ميسي للإصابة.

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي والقناة الناقلة

تذاع تلك المباراة بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي عبر قناة بين سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية.

تُقام المباراة بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.