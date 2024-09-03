نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القرارات الجديدة للجنة الحكام الرئيسية استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا استعدادًا لجميع المسابقات بالموسم الجديد.

واتخذت اللجنة برئاسة محمد فاروق، القائم بأعمال رئيس اللجنة عدد من القرارات أهمها مايلي:



- بدء اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10 حتي 20 أكتوبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربع قطاعات هم القاهرة والمحافظات القريبة، والإسكندرية والمحافظات القريبة والقناة والمحافظات القريبة وشمال وجنوب الصعيد.



- تقرر تحديد موعد إجراء الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للقوائم الدولية والدوري الممتاز في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024 ويحدد اليوم بعد وصول شروط الترشيح للقوائم الدولية 2025.



- تقرر تحديد موعد معسكر حكام دوري المحترفين بداية من يوم 21 سبتمبر الجاري وحتى 23 من نفس الشهر.



- تقرر تحديد موعد معسكر حكام الدوري الممتاز يوم 21 أكتوبر المقبل.



جاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة عزب حجاج مدير اللجنة، وإبراهيم نور الدين مدير التطوير، وتوني عثمان مدير لجنة الإعلام، وحمدي القاضي.

