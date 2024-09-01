نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدافع أتلتيكو مدريد يصل إلي إيطاليا للانضمام إلي ناديه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المدافع الإسباني ماريو هيرموسو إلي إيطاليا، تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية، والانضمام بشكل رسمي إلي صفوف روما.

وكشفت التقارير الإيطالية، أن روما أتم الاتفاق مع ماريو هيرموسو علي الانتقال إلي صفوف الفريق حتي يونيو 2027، لتعويض رحيل المدافع الإنجليزي كريس سمولينج.

وأكدت أن المدافع الإسباني سينتقل إلي صفوف الذئاب في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

الإسباني ماريو هيرموسو ينتقل إلي روما

وانتقل ماريو هيرموسو البالغ من العمر 29 عاما إلي صفوف أتلتيكو مدريد صيف 2019، قادما من أسبانيول بمقابل 25 مليون يورو.

ومن المقرر أن يعلن روما عن تعاقده مع المدافع الإسباني ماريو هيرموسو خلال الساعات القادمة، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

ويسعي روما في تدعيم مركز الدفاع استعدادا لخوض المنافسات المقبلة، لتعويض رحيل الإنجليزي كريس سمولينج إلي الفيحاء السعودي في الميركاتو الحالي.

