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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أحمد شوبير يعلن عن عودة لتقديم البرامج خلال الفترة المقبلة.

أحمد شوبير، الإعلامي أحمد شوبير، ظهر الكابتن أحمد شوبير على الساحة الرياضية منذ قليل بعد فترة طويلة من الغياب بعد فسخ التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحديث عن أخر المستجدات الرياضية المتواجده على الساحة الرياضية المصرية.

بشرة سارة

الإعلامي أحمد شوبير

وزف الكابتن أحمد شوبير بشرة سارة لمتابعيه خلال اللايف الاخباري الذي انتهى منذ قليل وأوضح إلى أنه سيعود بعد فترة قصيرة للظهور على القنوات مجددًا لتقديم برنامج تلفزيوني يحمل اسم" الكورة مع شوبير "، ولكن لم يحدد الموعد النهائي للظهور.

ويتواصل الكابتن أحمد شوبير خلال الوقت الحالي مع الجماهير عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة إكس ويوتيوب، وأوضح شوبير إلى أنه سيظهر على مواقع التواصل الاجتماعي حسب المستجدات المتواجده على الساحة الرياضية ولم يظهر باستمرار كما هو متعاد من مقدمي المحتوى الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد نوه الإعلامي أحمد شوبير عن ظهوره اليوم عبر موقع إكس حيث كتب على حسابه الرسمي انتظرونا اليوم صوت وصورة الساعة 11:30 مساء وهو ما جعل محبيه ينتظرونا ظهوره مرة أخرى.

ويقضي الكابتن أحمد شوبير في الوقت الحالي الأجازة الصيفية بالساحل الشمالي.

الإعلامي أحمد شوبير

ويشار إلى أن المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد انهت التعاقد مع الكابتن أحمد شوبير وفسخ العقد بين الطرفين بعد فترة طويلة من العمل بينهم بسبب مخالفة السياسية التحريرية للقناة حسب ما أعلنت الشركة حيث كان يشارك في تقديم برنامج ملعب أون، بجانب البرنامج الإذاعي مع شوبير.

ويمتلك أحمد شوبير تاريخا حافل مع كره القدم حيث بدأ حياته كحارث مرمى إلى أن وصل إلى النادي الأهلي، ثم أصبح معلق رياضي بعد الاعتزال، قبل أن يتجه لمجال تقديم البرامج الرياضية، ثم شغل العديد من المناصب الرياضية كان أهمها منصب نائب رئيس اتحاد الكوره المصري، كما تولي إدارة نادي فيوتشر فترة من الوقت عقب صعود الفريق للدوري الممتاز بمسماه القديم كوكاكولا، رفقة النائب أحمد دياب قبل أن يتم تغير اسم الفريق إلى نادي فيوتشر.