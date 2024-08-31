هل حقق بيراميدز أخيرا ما يستحقه بعد صبر طويل؟

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أحمد جودة - القاهرة - أخيرًا وبعد 6 أعوام كاملة، نجح نادي بيراميدز المصري، في التتويج بأول ألقابه بعد أن فاز على زد بهدف نظيف ليحصد لقب كأس مصر في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، بإستاد الجيش ببرج العرب.

وعاني بيراميدز بمسماه الجديد علي مدار 6 أعوام كاملة من الانتقادات حتى توج بأول بطولة سواء بمسمى النادي القديم (الأسيوطي) أو الحديث بيراميدز.



وكان بيراميدز قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد مشوار شاق، حيث فاز على النصر برباعية نظيفة في دور الـ32 ثم تغلب على أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في دور الـ16 قبل أن يتغلب على الجونة برباعية نظيفة في دور الـ8، ثم تغلب على المصري بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي.



ويعود تأسيس النادي إلى عام 2008 حين دشن محمود الأسيوطي هذا الكيان تحت مسمي الأسيوطي نسبة إلى بلده، وبدأ الدخول في منافسات كرة القدم المصرية عام 2009 من دوري الدرجة الرابعة والتي صعد منها إلى الدرجة الثالثة بعد موسمين ثم مثلهما، ليصعد إلى القسم الثاني وتحديدًا عام 2013، وظل ما بين الهبوط والترقي حتى نجح أخيرًا في التأهل لدوري الممتاز المصري موسم 2017-2018.



في نهاية يونيو 2018 تم الإعلان بشكل رسمي عن توصل محمود الأسيوطي إلى اتفاق مع المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، والذي كان يشغل وقتها رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومستشار بالديوان الملكي، ليستحوذ من خلاله على النادي.

وقام تركي آل الشيح بتغيير اسم النادي إلى بيراميدز إف سي، بالإضافة إلى انتقال رخصته لبني سويف، وكان أول رئيس نادي له، نجم ومدرب الأهلي المصري السابق، حسام البدري.

في يوليو (تموز) عام 2019، أعلن نادي بيراميدز عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي انتقال ملكيته إلى الإماراتي سالم الشامسي، من خلال الشراء بعد تصفية الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر.

ولم يكن القدر رحيمًا ببيراميدز، حيث أنهي موسمه الأول بعد تغيير اسمه من الأسيوطي محتلًا المركز الثالث بجدول الدوري المصري، وخسر في هذا الموسم نهائي كأس مصر أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، وتأهل ليشارك في بطولة "الكونفيدرالية" الأفريقية.

وعاني بيراميدز كثيرًا من عقدة النهائيات، فلم تكن الخسارة أمام الزمالك هي الوحيدة، ولكنه خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي موسم 2021-2022 بهدف حمدي فتحي في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة يوم 11 أبريل (نيسان) 2023، وخسر أيضًا نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدف لعلي معلول في المباراة التي أقيمت بإستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 5 مايو (أيار) 2023، وقبلها كان قد خسر في نهائي بطولة "الكونفيدرالية" الأفريقية في موسم 2020، أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

كما أن الحظ واصل خصامه لبيراميدز، حيث خسر النسخة الأولي لبطولة السوبر المصري للأبطال التي أقيمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،والذي أقيم للمرة الأولي بمشاركة 4 فرق.

ولم يكن التطور الواضح في أداء بيراميدز ونتائجه نابعًا من حصد لقب كأس مصر فقط، ولكن لأنه ظل يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري منذ تحويل اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز في 3 نسخ مواسم 2018-2019 و2019-2020 و2020-2021، ثم أزاح الزمالك من مقعد الوصافة ليكون بيراميدز خلف الأهلي مباشرة في النسخ الثلاث الأخيرة 2021-2022 و2022-2023 وأخيرًا الموسم المنقضي 2023-2024 والذي تصدر فيه الترتيب حتي قبل نهايته بأسابيع قليلة.

ولم يكتف بيراميدز بإزاحة الزمالك من وصافة النسخة الأخيرة لمسابقة الدوري، بل بات مشاركًا أساسيًا في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.



وتأمل إدارة بيراميدز في استمرار النتائج الجيدة التي يحققها الفريق.. والاستمرار في المنافسة على البطولات في المواسم المقبلة، بحثًا عن تحقيق بطولات وإنجازات، خاصة وأن إدارة النادي ترى أن التجربة بدأت تؤتي ثمارها.