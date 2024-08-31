انت الأن تتابع خبر صفقة القرن.. عرض سعودي للتعاقد مع "ابن الأهلي" مقابل 400 مليون جنيه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بات الدوري السعودي لكرة القدم على مقربة من استقبال لاعب مصري جديد، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لينضم إلى كتيبة المصريين في دوري روشن والتي تضم الثنائي طارق حامد لاعب ضمك ومحمد شريف لاعب الخليج، بجانب أسماء أخرى تتواجد في دوري الدرجة الثانية على غرار قائد الاتحاد السابق أحمد حجازي، والذي ينشط في صفوف نيوم الآن.
عملاق السعودية يطلب نجم الأهلي السابق
- أفادت مصادر رسمية داخل نادي الفتح السعودي، بأن الأخير قد قدم عرض مالي كبير بقيمة وصلت لنحو 8 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون التركي الحالي واستون فيلا والأهلي السابق، وهذا تمهيدًا للحصول على خدمات في ميركاتو الصيف الجاري.
- ووفقًا للتقارير السعودية، فإن اللاعب قد طلب مهلة للتفكير في العرض، وخاصة في ظل رغبته بالاستمرار بالدوري التركي خلال الوقت الحالي وعدم تخطيطه للعودة إلى المنطقة العربية، ولكن العرض السعودي مغري للغاية، وتصل قيمته لنحو 400 مليون جنيه مصري بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه.
- ومن المتوقع بأن تكون الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل لاعب طرابزون محمود حسن تريزيجيه، وسط توقعات بموافقة النادي التركي على العرض والسماح لنجم منتخب مصر بخوض محادثات فردية مع إدارة الفتح من أجل الاتفاق على بعض البنود الشخصية.
- الجدير بالذكر بأن “تريزيجيه” ليس اللاعب المصري الوحيد المطلوب الآن من قبل أندية سعودية، فهناك أسماء أخرى على غرار أحمد سيد زيزو، والذي تلقى عرض قوي من قبل نيوم السعودي، ولكن يبدو بأن الصفقة قد تعطلت بسبب إصرار الزمالك على مقابل مادي كبير.