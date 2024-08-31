نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي السعودي يضم ايفان توني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الأهلي السعودي عن إتمام التعاقد مع الدولي الإنجليزي إيفان توني مهاجم برينتفورد، قبل غلق الانتقالات الحالية.

وأكد النادي السعودي في بيانه الرسمي، أن المهاجم الإنجليزي وقع علي عقود انضمامه إلي الفريق حتي يونيو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

الأهلي السعودي يتعاقد رسميًا مع إيفان توني

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن الأهلي السعودي نجح في الحصول علي خدمات المهاجم الإنجليزي إيفان توني بمقابل 42 مليون يورو، لتدعيم صفوفه، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

وشارك إيفان توني البالغ من العمر 28 عاما، مع برينتفورد الموسم الماضي في 17 مباراة أحرز 4 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

