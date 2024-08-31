تفاصيل تعاقد الأهلي مع هداف الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الأهلي السعودي للإعلان عن التعاقد مع المهاجم الإنجليزي "إيفان توني" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية سعي مكثف من جانب إدارة نادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب الفترة القادمة.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع توني

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الواردة، فإن الساعات القليلة القادمة ستشهد إعلان نادي الأهلي عن ضم اللاعب إيفان توني.

وسيكون الإعلان عن توني بصفقة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لمدة ثلاث ثلاث سنوات مقبلة.

كما أكدت التقارير أن صفقة توني كلفت خزينة النادي مبلغ بقيمة 45-50 مليون جنيه إسترليني تقريبًا.

