لدغة ماييلي تفك العقدة وتكتب البطولة الأولى في تاريخ بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع نادي بيراميدز، التتويج بلقب كأس مصر بعد فوزه القاتل على زد بهدف نظيف، بأقدام نجمه الكونغولي فيستون ماييلي، في اللحظات الأخيرة من مباراة النهائي التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وجاء هدف ماييلي، بالدقيقة “87”، بعد كرة ركنية من الجانب الأيمن تصل إلى ماييلي الذي حوّلها بنجاح إلى شباك علي لطفي حارس زد، ليهدي فريقه أول لقب في تاريخه.

بيراميدز يفك عقدة النهائيات ويتوج بأول لقب

بفضل “لدغة” ماييلي، يفك نادي بيراميدز عقدة النهائيات ويحصد بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر بيراميدز، نهائي كأس مصر مرتين في نسختي 2018-19 و2021-22، كما حل وصيفًا في كأس السوبر المصري عام 2022، وخسر نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي في نسخة 2019-20.

وقدم نادي بيراميدز، موسمًا جيدًا تحت قيادة الكرواتي يورتشيتش حيث تصدر جدول ترتيب الدوري المصري لعدة جولات ولكنه خسر اللقب أمام الأهلي في الأمتار الأخيرة.

ويختتم فريق بيراميدز، موسم 2023-24، بتحقيق لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه بعد فوز قاتل على حساب زد في المباراة التي سيطر عليها التعادل السلبي حتى تمكن ماييلي من تسجيل الهدف الحاسم لصالح فريقه بالدقيقة “87”.

ويعد الكونغولي ماييلي صاحب الـ30 عامًا، أحد أبرز عناصر فريق بيراميدز حيث نجح في تقديمه نفسه بشكل قوي منذ انضمامه مطلع الموسم المنصرم 2023-24.

وخاض الكونغولي ماييلي 43 مباراة بقميص بيراميدز في مختلف البطولات وسجل 21 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة.