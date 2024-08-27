نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتبقى التوقيع الرسمي.. مصدر لـ "دوت الخليج" يكشف تطورات تعاقد الزمالك مع كريم البركاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسؤولي نادي الزمالك في الفترة الحالية من حسم أول الصفقات الصيفية المنتظرة داخل قلعة الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وتستعد إدارة الزمالك في الأيام القليلة المقبلة، من فك أزمة إيقاف قيد الفريق بعد حل أزمة المستحقات والغرامات الضخمة التي فرضت على الأبيض بسبب أزمة مستحقات بعض اللاعبين السابقين.

- الزمالك يضم كريم بركاوي

وأنهى مسؤولي القلعة البيضاء في الفترة الحالية، مفاوضاتهم لضم المهاجم المغربي كريم البركاوي، نجم نادي الرائد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط الهجوم.

ويصل البركاوي إلى جمهورية مصر العربية في الساعات القادمة، للخضوع إلى الكشف الطبي وتوقيع العقود الرسمية كصفقة مجانية بعد انتهاء عقده رسميا داخل الدوري السعودي.

وتحاول إدارة القلعة البيضاء، تدعيم مختلف المراكز داخل تشكيل الفريق في الموسم الجديد، خاصة مع اقتراب رحيل العديد من اللاعبين خاصة في مركز الهجوم هذا الصيف.

