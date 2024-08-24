نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباراة اليوم 24-8-2024 في كأس مصروالقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية لمتابعة مباريات الدور ربع نهائي من كأس مصر في الموسم الحالي.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تأهل كلا من المصري البورسعيدى وبيراميدز إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.



يعتبر الأهلي هو حامل لقب الموسم الماضي والذي أقيم فيه المباراة النهائية بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

يعد الأهلي البطل التاريخي للبطولة برصيد 39 لقبا بينما يعتبر الزمالك ثاني أكثر الأندية تتويجا بـ28 لقبا.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات كأس مصر في الموسم الحالي...

- طلائع الجيش والإسماعيلي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- مودرن سبورت وزد اف سي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر