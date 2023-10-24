نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هشام نصر يحسم موقفه بشأن الرحيل عن الزمالك أو العودة لاتحاد كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من قرار المحكمة الرياضية الدولية بإعادته من جديد لرئاسة اتحاد كرة اليد.

وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: "أنا الوحيد الذي كان لدي انتخابات قوية مع أخي وصديقي هاني العتال بشرف ونزاهة والدليل الفارق بينا 40 صوت تقريبًا".



وأضاف: "كل أصدقائي في القائمة فازوا باكتساح، بينما كانت معركة قوية بيني وبين العتال".

هشام نصر يُعلق على حكم المحكمة الرياضية

تابع: "هو رد اعتبار في المقام الأول بعد قصة كفاح طويلة جدًا، كنت أتمنى أن يحدث ذلك من بلدي وليس من الخارج، ولا يوجد أحد في الوسط الرياضي لا يعرف الحقيقة".

واستطرد: "المفترض أن يعود أعضاء اتحاد اليد لكي يديروا من جديد وهذا حق لهم، لأن هذا كان أحسن اتحاد للعبة بشهادة حسن مصطفى".

وأردف: "كان يهمني جدًا رد الاعتبار، والزمالك البيت الكبير وحققت انجازات كبيرة في اتحاد اليد ومستمر في نادي الزمالك، يوجد أشخاص لا أريد التعامل معهم مرة أخرى بعد الذي صدر منهم في الفترة الأخيرة، ولا أريد أن أفصح عن أسمائهم وهم أسماء كبيرة جدًا".

نائب رئيس الزمالك يتحدث عن تهنئة إدارة الأهلي لمجلس الزمالك

واسترسل: "أثق تمامًا في المجموعة الموجودة أن تعبر عن نفسها ونادي الزمالك الأصلي صاحب السمعة الطيبة وأشخاص محترمين، سنصدر صورة للرياضة المصرية نحن والأهلي تعبر عن كلمة الرياضة والروح الرياضية".

وأكمل: "سمعت عن زيارة مجلس الأهلي لمجلس الزمالك الجديد، ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلة العلاج".

واختتم: "طول عمري علاقتي بحسن مصطفى أكثر من رائعة منذ أن كنت لاعبًا، ورددت اعتباري ولكن من حق أعضاء مجلس إدارة كرة اليد العودة للمجلس، واستلمنا مهمة إدارة نادي الزمالك رسميًا، ولكن يتبقى أشياء بسيطة".