حسني عبد ربه: مباراة منتخب مصر والجزائر كانت جيدة للغاية

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أحمد جودة - القاهرة - قال حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق أن مباراة منتخب مصر والجزائر كانت جيدة للغاية وتكتيكيا من جانب روي فيتوريا.

حسني عبد ربه: مباراة مصر والجزائر هي الأفضل لروي فيتوريا

وصرح حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " الاستديو التحليلي" على قناة " أون تايم سبورت":" روي فيتوريا لعب مباراة اليوم أمام الجزائر بشكل مميز."

وأكمل:" المباراة كانت صعبة للغاية عندما حصل محمد هاني على الطرد أثر على الناحية اليمنة للمنتخب الوطني."

وتابع:" روي فيتوريا قرأ المباراة بشكل جيد رغم قوة المنافس منتخب الجزائر."

وأضاف:" تغييرات المنتخب الوطني في الشوط الثاني كان لها دور تسجيل منتخب مصر هدف في مرمي منتخب الجزائر."

واختتم:" في المجمل منتخب مصر قدم أداء جيد أمام منتخب الجزائر رغم صعوبة المباراة."

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.