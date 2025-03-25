Infinix تعلن عن هاتف يتحدى هواتف آبل وسامسونغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:28 صباحاً - أعلنت Infinix عن هاتفها الجديد الذي ينافس بمواصفاته أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا.

حصل هاتف +Infinix Note 50 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.4/74.5/8) ملم، وزنه 209 غ.

وشاشاته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسيل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، وكبرات صوت عالية الأداء من JBL، ومنفذ USB Type-C 2.، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعلم مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.