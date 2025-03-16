أبرز مواصفات الحاسب المنتظر من OnePlus

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 01:28 مساءً - تستعد OnePlus لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون من أقوى المنافسين لحواسب آبل وسامسونغ.

تبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب OnePlus Pad 2 Pro سيحصل على شاشة LCD بمقاس 13.2 بوصة، بدقة عرض 3.4K، وتردد الشاشة 144 هيرتز، أما معدل سطوعها فيصل إلى 900 شمعة/م.

وسيتمتع الجهاز بأداء مميز وسرعة كبيرة في معالجة اليانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، كما سيحصل على ذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X، سعاتها تصل إلى 16 غيغابايت، وذواكر داخلية UFS بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

الكاميرا الأساسية لهذا الحاسب ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الامامية فتأتي بدقة 8 ميغابيكسل.

وسيزود الحاسب بمنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetooth 5.4، و6 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.