علوم وتكنولوجيا

أبرز مواصفات الحاسب المنتظر من OnePlus

0 نشر
0 تبليغ

أبرز مواصفات الحاسب المنتظر من OnePlus

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 01:28 مساءً - تستعد OnePlus لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون من أقوى المنافسين لحواسب آبل وسامسونغ.

تبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب OnePlus Pad 2 Pro سيحصل على شاشة LCD بمقاس 13.2 بوصة، بدقة عرض 3.4K، وتردد الشاشة 144 هيرتز، أما معدل سطوعها فيصل إلى 900 شمعة/م.

وسيتمتع الجهاز بأداء مميز وسرعة كبيرة في معالجة اليانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، كما سيحصل على ذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X، سعاتها تصل إلى 16 غيغابايت، وذواكر داخلية UFS بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

الكاميرا الأساسية لهذا الحاسب ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الامامية فتأتي بدقة 8 ميغابيكسل.

وسيزود الحاسب بمنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetooth 5.4، و6 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا