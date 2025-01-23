انت الأن تتابع خبر طريقة عبقرية متخطرش على بال العفريت .. طريقة تغيير صورة بروفايل صديقك علي الواتساب من هاتفك دون أن يشعر .. جربها وفاجئ صحابك بيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تطبيق واتساب من أبرز تطبيقات المراسلة التي يستخدمها الملايين حول العالم يوميا للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، يقدم واتساب العديد من الميزات التي تتيح للمستخدمين تخصيص حساباتهم ومن أبرز هذه الميزات القدرة على تغيير صورة البروفايل، لكن هل فكرت يوما في أن بإمكانك تغيير صورة بروفايل صديقك على واتساب من هاتفك دون أن يشعر بذلك قد تبدو هذه الفكرة غريبة بعض الشيء لكنها ليست مستحيلة، في الواقع هناك خدعة بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة وتعتبر وسيلة مرحة وفريدة من نوعها لخلق لحظات من الفكاهة بين الأصدقاء.

طريقة تنفيذ الخدعة ببساطة

تعتمد هذه الحيلة على تغيير صورة بروفايل صديقك على جهازك الشخصي فقط بمعنى أنه لن يتم تغيير الصورة في حسابه الفعلي على واتساب بل سيكون التغيير محليا فقط على هاتفك، يعني ذلك أنك ستتمكن من رؤية صورة جديدة في محادثاتك مع صديقك أو عند تصفح ملفه الشخصي ولكن لا داعي للقلق بشأن أن يلاحظ الشخص الآخر هذا التغيير لأنه لن يؤثر في جهازه، ولتنفيذ هذه الخدعة بنجاح يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة:

اختيار الصورة الجديدة: يجب اختيار صورة مناسبة لتغيير صورة بروفايل صديقك بها، من الأفضل أن تكون الصورة بحجم 640×640 بكسل ليتناسب مع الحجم المثالي للصور في واتساب.

تنزيل تطبيق لإدارة الملفات: يحتاج المستخدم إلى تنزيل تطبيق لإدارة الملفات مثل “File Manager” للوصول إلى مجلدات واتساب على جهازه.

الوصول إلى مجلدات واتساب: بعد تنزيل التطبيق، يقوم المستخدم بالبحث عن مجلد “WhatsApp” على الذاكرة الداخلية أو الخارجية للهاتف ثم يفتح مجلد “Profile Pictures” الذي يحتوي على صور بروفايل الأصدقاء.

تغيير الصورة: بعد العثور على صورة بروفايل صديقك يقوم المستخدم بنسخ اسم الصورة ثم يستبدلها بالصورة الجديدة التي اختارها مع التأكد من أن الاسم الجديد يتطابق مع الاسم الأصلي للصورة.

التأثير والمفاجآت التي قد تحدث